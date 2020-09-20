Росія й ОРДЛО заблокують роботу ТКГ, якщо Рада не дозволить вибори на Донбасі - Кравчук

Якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори - це заблокує не лише обмін полоненими, але й усю роботу Тристоронньої контактної групи.

Про це голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив у коментарі Суспільному.

"Сьогодні вже очевидно, на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи, всі питання, які обговорюються упираються в одне: Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані", - заявив Кравчук.

Він додав, що "якщо немає бажання однієї сторони домовлятися, а є бажання тільки України, то поле маневру звужується і його не існує з конкретних питань, але ми маємо шукати відповіді на всі питання".

Кравчук уточнив, що не знає, чи змінить Верховна Рада постанову.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час години запитань до уряду заявив, що українська делегація у Тристоронній контактній групі з розумінням сприйме відмову парламенту змінювати чи уточнювати постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але "якесь інше рішення" розширило б їй поле для маневру на переговорах.

Він додав, що рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика переговорів, підтвердить повноваження української делегації і продемонструє довіру до неї, дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ.

Раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток. За матеріалами Укрінформ.