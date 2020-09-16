Росія звинуватила Україну в нібито виході з угоди про перемир'я

Представник Російської Федерації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов звинуватив Україну в нібито вихід з угоди про перемир'я. За його словами, Україна фактично дезавуювала угоду про додаткові заходи з контролю.

Про це повідомляє ТАСС.

"Російська делегація буде робити все для встановлення миру на Донбасі. Ми насилу добилися підписання додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, але, на жаль, сьогодні Україна дезавуювала ці заходи", - заявив він.

За його словами, українська делегація в ТКГ знову відмовилася від спільної інспекції.

"Заявлена позиція України тільки підтверджує наявність порушень з її боку", - додав Гризлов.

Він також підкреслив, що відмова України від спільної інспекції означає відмову Києва від підписаних раніше додаткових заходів, від вже узгоджених рішень в рамках контролю режиму припинення вогню.

"Фактично це вихід України з угоди від 22 липня 2020 року", - зазначив Гризлов.

Нагадаємо, 9 вересня на засіданні ТКГ домовились про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів. Це була пропозиція української сторони через звинувачення з боку бойовиків "ДНР" у порушенні умов перемир'я.

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що інспекція поблизу Шумів скасована після обстрілу. За матеріалами РБК-Україна