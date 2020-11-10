Російська сторона зірвала обговорення обміну полоненими

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі через позицію російської сторони не обговорювала питання обміну взаємно утримуваними особами.

Російська сторона, попри на домовленості, відмовилася пропустити жителів Луганщини в обидві сторони лінії розмежування, щоб вони могли скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділенням "Ощадбанку" і банкоматами на КПВВ в Щастя. Відмову пояснили дрібними технічними деталями, повідомила делегація у Facebook.

"Через демарш російських представників Україна не змогла добитися обговорення двох інших важливих питань, переговори по яких були узгоджені для вирішення сьогодні: питання обміну взаємно утримуваних осіб та питання пошуку безвісти зниклих осіб", - йдеться в повідомленні.

Завдяки позиції керівника гуманітарної підгрупи Галини Третьякової й сприяння координатора підгрупи Тоні Фріша на переговорах вдалося досягти певного поступу в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.

У Донецькій та Луганській областях відкрили всі контрольно-пропускні пункти. Великого потоку громадян поки що немає. За матеріалами Gazeta.ua