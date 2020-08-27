Саакашвілі повертається у Грузію - ЗМІ

Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію, та назвав Україну "другим домом".

Про це він заявив у відеозверненні 27 на YouTube-каналі прихильників політика, пише Обозрєватель та Грузия Онлайн.

Водночас на Facebook-сторінці політика ніяких згадок про повернення на Батьківщину поки немає.

"Я завжди мав, і завжди матиму дві домівки. Я завжди відчував обов'язок допомагати обом моїм народам. Саме тому я ніколи не припиняв активну участь в політичному житті обох країн. Коли я був Президентом Грузії, я брав участь у Майдані і активно захищав інтереси України на міжнародній арені. Коли я приїхав до України у 2013 році і фізично перебував тут, я безперервно брав участь у діяльності моєї партії в Грузії. Я впевнений, що так буде і в майбутньому: де б я не був, я завжди буду вірним сином двох дружніх країн - Грузії та України", - йдеться у пості Саакашвілі.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що приватні заяви Міхеїла Саакашвілі підривають відносини між Україною та Грузією.

Нагадаємо, що голова виконавчого комітету реформ при президенті України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим "пропагандистським" висловлюванням Саакашвілі.

7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія наголосив, що призначення Саакашвілі на високу посаду в Україні "категорично неприйнятно", оскільки він засуджений у Грузії.

Голова фракції владної в Грузії партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо колишнього президента Грузії Міхаеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром українського уряду.

Раніше з'явилась інформація, що Міністерство закордонних справ Грузії відкликало свого посла з України. За матеріалами prm.ua