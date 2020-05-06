Саакашвілі призначать головою виконавчого комітету Національної ради реформ, а не секретарем

Колишній президент Грузії та ексглава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено до Національної ради реформ.

Водночас заперечив, що йдеться про посаду секретаря, як раніше інформували ЗМІ. Про це повідомляє DW.

"Головою виконавчого комітету Національної ради реформ, а не секретарем", - уточнив Саакашвілі.

Щоправда, політик не зміг назвати точну дату свого призначення на відповідну посаду. Хоча деякі джерела стверджують, це може відбутися уже в середу, 6 травня.

Зауважимо, що Нацрада реформ була створена у 2014 році за указом п'ятого президента України Петра Порошенка. Як вказано на сайті глави держави, вона є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації". Персональний склад ради затверджується теж президентом.

Згідно з тією ж інформацією на сайті глави держави, про останнє зібрання Національної ради реформ повідомлялося на початку березня 2018-го, а загалом упродовж 2014-2018 років відбулося 28 таких засідань.