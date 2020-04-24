Саакашвілі "залишається впевненим" у підтримці Зеленського

Колишній президент Грузії, ексголова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що Верховна Рада України може розглянути питання про його призначення віцепрем'єр-міністром на засіданні 30 квітня. Про це він написав у Facebook.

"Звісно, були надії, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, але я залишаюся впевненим у підтримці президента [Володимира] Зеленського та більшості депутатів зі "Слуги народу" та інших фракцій, тому будемо готуватися до голосування в четвер", - зазначив Саакашвілі.

Він додав, що "готовий допомагати, консультувати і долучатися до всіх спроб реформувати збанкрутілу стару систему, яка панує в Україні".

"Насувається, напевно, найсерйозніше економічно-суспільне випробування, яке доведеться пройти Україні, за всі роки незалежності", - вважає ексголова Одеської ОДА.

Саакашвілі у 2008-2013 роках був президентом Грузії. Після закінчення другої каденції 2013 року покинув країну.

2015 року Саакашвілі набув українського громадянства, його призначили головою Одеської облдержадміністрації. 2016-го він пішов у відставку, тому що українська влада, за його словами, підтримувала корупційні клани.

У липні 2017-го Саакашвілі втратив громадянство України. П'ятий президент Петро Порошенко видав відповідний указ через дані, які політик нібито приховав під час отримання українського паспорта, зокрема не згадав, що у Грузії проти нього відкрито кримінальні справи. У лютому 2018 року Саакашвілі вислали в Польщу.

У травні 2019 року після обрання главою держави Володимир Зеленський повернув експрезиденту Грузії українське громадянство.

22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі обійняти посаду віцепрем'єра з питань реформ. Президент вважає, що у Саакашвілі "є потенціал для підтримки уряду України". У фракції "Слуга народу" заявляли, що Верховна Рада може розглянути призначення Саакашвілі 28-го або 29 квітня, але наразі голосів для його призначення немає.