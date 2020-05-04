Саакашвілі заявив, що Зеленський днями оголосить про його призначення

Михайло Саакашвілі заявив, що президент Володимир Зеленський оголосить про його призначення найближчими днями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір одного із телеканалів.

"Про це сам президент оголосить найближчими днями. Я мав консультації з ним і з Офісом президента, з різними парламентськими лідерами... Президент розглядав різні варіанти, він сам оголосить", - заявив екс-президент Грузії.

Саакашвілі не став називати посаду, яку йому запропонували.

22 квітня у ЗМІ з'явилась інформація, що Верховна Рада може призначити ексочільника Одеської ОДА Михайла Саакашвілі на посаду віце- прем'єр-міністра з реформ

Згодом, експрезидент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявляє, що впевнений у підтримці президента України Володимира Зеленського й готуватиметься до голосування у ВР.

30 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Зеленський знайшов новий формат співпраці з експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

За матеріалами Еспресо TV.