САП перекваліфікувала справу про "плівки Єрмака"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо оприлюднення плівок за участю брата глави Офісу президента Дениса Єрмака на "шахрайство" і передала в Національну поліцію. Про це у Facebook повідомила юридична компанія "Міллер", яка захищає інтереси народного депутата Гео Лерос.

До цього справу кваліфікували як "зловживання впливом".

"Суть зловживання впливом у тому, що особі дають гроші за те, що воно вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не в підслідності НАБУ", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами РБК-Україна.