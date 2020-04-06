СБУ припинила діяльність ботоферми. Зловмисники поширювали фейки про COVID-19
У Службі безпеки України заявили, що їхні кіберфахівці припинили діяльність ботоферми, через яку зловмисники поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу.
Про це в понеділок, 6 квітня, повідомили у пресцентрі СБУ.
Зазначається, що керували діяльністю ботоферми з Російської Федерації, а обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра.
За інформацією СБ, ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані.
Потужність "ферми" - понад 5 тисяч ботів.
"Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв'язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет. Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19", - наголошують пресофіцери з Володимирської, 33.
Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України.
Вже проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники. Триває слідство.