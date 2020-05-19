СБУ прокомментировала интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской

В Службе безопасности Украины прокомментировали скандальные интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-главарем боевиков Игорем Гиркиным ("Стрелковым") и бывшим прокурором, поддержавшей аннексию Крыма, Натальей Поклонской.

Как сообщает пресс-центр СБУ, проведение этих двух интервью является инициативой Гордона.

"Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже детально анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования в качестве дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНИАН, украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста, одного из бывших лидеров боевиков "ДНР" Игоря Гиркина. До этого он пообщался с Поклонской.

Вчера в СБУ заявили, что проверят интервью. Сам Гордон сообщил, что брал интервью у Гиркина при содействии спецслужб, а флешки отправил в Гаагу.