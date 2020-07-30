СБУ проситиме про екстрадицію затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Служба безпеки України буде звертатися із запитом щодо екстрадиції затриманих у Білорусі членів російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомив пресцентр спецслужби у коментарі BBC News Україна.

Зокрема, там розповіли, що будуть ініціювати це питання перед Офісом генерального прокурора. За міжнародними правилами, саме прокуратура має подавати запит на екстрадицію.

Водночас наразі невідомо, про екстрадицію скількох членів ПВК "Вагнера" може йти мова. Це ще уточнюють. За попередніми даними, серед затриманих є і громадяни України, яких розшукує поліція. Також частина з них є у базі "Миротворця".

Як повідомляв УНІАН, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос запропонував розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в складі групи бойовиків ПВК "Вагнера".

29 липня співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали поблизу Мінська 32 російських бойовиків з приватної військової компанії "Вагнер" та ще одну людину на півдні країни.

За даними правоохоронних органів Білорусі, надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки у період виборчої кампанії. При собі кожен росіян мав невеличку ручну поклажу, і на всіх - три великих важкі валізи, завантаження яких у транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Президентські вибори в Білорусі призначено на 9 серпня. За матеріалами УНІАН.