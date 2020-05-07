СБУ провела обшук у ексголови ДПС Верланова

Сьогодні вранці співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуком до колишнього голови Податкової служби Сергія Верланова.

Про це в Facebook повідомив сам ексголова ДПС.

"Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали - не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли", - написав Верланов.

За його словами, він буде інформувати про хід справи і "захищати себе і свою сім'ю".

Нагадаємо історію кадрових змін у ДПС.

Верховна Рада 24 квітня створила тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих зловживань посадовцями митної, податкової та фіскальної служб.

Створена ТСК перевірить податкові зловживання в держбюджеті та роботу урядів з 1 січня 2019 року по теперешній час.

Причиною створення комісії стала заява ексміністра фінансів Ігоря Уманського про значні втрати державного бюджету через оборудки з ПДВ.

Уманський ініціював відставки глав Державної податкової служби Сергія Верланова та Державної митної служби Максима Нефьодова. Після чого парламент звільнив його.

24 квітня ввечері Кабмін звільнив Нефьодова та Верланова, який пояснив своє звільнення зміною курсу Зеленського.

Міністр фінансів Сергій Марченко домігся звільнення Верланова через "втрату довіри людей.

29 квітня уряд призначив головою Державної податкової служби Олексія Любченка. За матеріалами http://finclub.net