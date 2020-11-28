СБУ розсекретила документи про демографічну кризу після Голодомору

Служба безпеки України в День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. оприлюднила засекречений раніше документ про демографічну кризу в Україні згідно з переписом населення 1937 року через Голодомор. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"Всесоюзний перепис населення 1937 року засвідчив реальну демографічну кризу, - повідомили у відомстві. - Радянські демографи очікували, що в Україні мало нараховуватися на той момент 35 млн жителів. Однак перепис встановив лише 29 млн, тобто практично на рівні 1926 року".

Такий звіт "не сподобався" керівникам компартії. Тому керівників перепису звинуватили в "отриманні штучно занижених і перекручених цифр" і розстріляли, - йдеться в інформації СБУ.

Матеріали цієї справи зібрані Державним архівом СБУ.

14 років тому Верховна Рада України офіційно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. З того часу щороку в четверту суботу листопада ми згадуємо жертв Голодомору у хвилину мовчання і запалюємо свічки пам'яті.

Але мало хто замислюється над тим, що наслідки цих жахливих подій можуть впливати на життя і наступних поколінь. За матеріалами ZN.ua