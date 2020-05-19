СБУ розслідує можливу держзраду Єрмака та Кучми - В'ятрович

СБУ почала кримінальне провадження щодо можливої державної зради керівника Офісу президента Андрія Єрмака та експрезидента Леоніда Кучми.

Про це написав нардеп від Євросолідарності" Володимир В'ятрович у Facebook.

За його словами, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державноі зради "окремими представниками украінськоі делегаціі" на переговорах у Мінську.

"Шкода, що СБУ соромиться прямо назвати прізвища вказаних у моєму зверненні "окремих представників", адже идеться про голову Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента Украіни Леоніда Кучму, - написав він.

Як відомо, 23 квітня суд задовольнив скаргу В'ятровича та зобов'язав СБУ почати розслідування можливої державної зради Єрмаком і Кучмою.

Перед цим в СБУ заявляли, що не бачать підстав для відкриття кримінальної справи стосовно Єрмака за створення "консультативної ради".

В Мінську 11 березня 2020 року, відбулася зустріч ТКГ на якій за участю Єрмака і Кучми, а також заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака сторони досягли домовленостей про ведення "Консультативної ради", до складу якої повинні були входити з правом вирішального голосу по 10 представників від України, 10 - від ОРДЛО, а також по одному представнику з правом дорадчого голосу від ОБСЄ, РФ, Німеччини та Франції за їх згоди.

Також повідомлялося, що Зеленський звільнив радника, який виступав проти створення "Консультативної ради".

За матеріалами Слово і Діло.