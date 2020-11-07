СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія за посягання на територіальну цілісність України. У своїх відео він використовував карту України без Криму, а також без частини Луганської, Донецької та Одеської областей.

Як повідомив у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), він звернувся в СБУ вимогою надати правову оцінку діям проросійського блогера, який опублікував відео на YouTube з превью, де карта України була без Криму та частини Луганської і Донецької областей.

За словами Гончаренка, у відповіді СБУ повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування по частині 1 статті 110 Конституції - "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Сам документ нардеп також додав. У ньому вказується, що слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні No 22020101110000197 від 17 жовтня 2020 року.