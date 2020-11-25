СБУ викрила на державній зраді офіцера Нацгвардії

Служба безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії на передачі спецслужбам РФ відомостей у сфері оборони нашої держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, український військовослужбовець у 2019 році був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ. За завданням кураторів, агент збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів. Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об'єктів.

У ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем служби й проживання фігуранта отримано докази його протиправної діяльності.

Зазначається, що наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецоперація з викриття і блокування незаконної діяльності проводилася Департаментом військової контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора. За матеріалами Укрінформ.