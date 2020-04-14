СБУ затримала першого заступника Кличка: вимагав 125 тисяч доларів хабара

Співробітники Служби безпеки 14 квітня затримали першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколи Поворозника під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 60 тисяч доларів.

Як повідомляє ТСН, всього посадовець через посередника вимагав неправомірну вигоду у розмірі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Відомо, що хабар він вимагав за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Спецслужбовці затримали посередника після одержання неправомірної вигоди у сумі

Також за даними слідства Поворозник разом зі спільником планували отримати майже 250 тисяч доларів і з іншого об'єкта будівництва.

На цей час у КМДА проводяться невідкладні обшуки.