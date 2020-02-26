Сегодня - День сопротивления Крыма российской оккупации

26 февраля отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день в 2014 году под стенами Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Инициаторами и основными участниками митинга были крымские татары.

В поддержку Украины вышло около 10 тысяч человек. Параллельно под стенами Верховной Рады проходил пророссийский митинг, в котором участвовали представители партии "Русское единство". Между участниками митингов начались стычки, которые продолжались несколько часов. Десятки людей были травмированы и минимум двое - погибли. В тот день пророссийский митинг был оттеснен, но вскоре вооруженные силовики захватили здание Верховной Рады Крыма. С 2016 года 26 февраля объявили Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

В ночь с 26 на 27 февраля российские военные захватили все здания органов власти в Крыму, подняв над ними российские флаги. 27 февраля в Крыму перестали работать сайты крымских властей, заблокировали движение общественного транспорта в центре Симферополя. Всё это делалось для того, чтобы подготовить депутатов крымского парламента проголосовать за проведение "референдума" о вхождении Крыма в состав РФ.

27 февраля в присутствии вооруженных российских силовиков в Крыму прошло голосование, оккупанты назначили дату проведения "референдума" - 25 мая. Через несколько дней его перенесли на 16 марта.

В этот же день на границе Крыма с материковой Украиной появляются блокпосты из представителей так называемой "самообороны Крыма" под российскими флагами. Позже в Крыму начались первые репрессии против крымских татар и проукраински настроенных граждан.

16 марта 2014 года оккупанты провели "референдум" о присоединении Крыма к РФ, а 21 марта 2014 года Путин подписал закон о вхождении полуострова в состав РФ.

По материалам ATR.ua