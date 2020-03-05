Сегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 5 марта, рассмотрит вопрос выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

На утреннем и вечернем заседании Рада продолжит рассматривать во втором чтении законопроект No2178-10 о запуске рынка земли.

До этого парламент рассмотрел 2 516 из 4 018 поправок к законопроекту.

В повестке дня внеочередного заседания, которое начинается в 18:30, указан проект постановления No3154 о выражении недоверия генпрокурору.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верещук подтвердила журналистам, что депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания по поводу выражения недоверия Рябошапке.

3 марта депутат Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

Тем временем Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.