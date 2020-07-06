Секретар РНБО: в Україні має бути тільки одна державна мова

В Україні має бути тільки одна державна українська мова. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що російська не може бути другою офіційною мовою.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Питання мови - це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну - то має бути тільки державна українська мова. Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що українці мають вчити англійську, аби бути частиною цивілізованого світу.

"Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов'язкова річ", - сказав секретар РНБО.

За матеріалами УНІАН.