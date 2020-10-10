Шкарлет закликав організувати в Україні дистанційне навчання на наступні 2 тижні

Міністерство освіти і науки направить в регіони лист з рекомендаціями щодо переходу закладів освіти на дистанційне навчання, але змушувати вводити "дистанційку" не буде

Про це в коментарі РБК-Україна розповів т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає "ДС".

Рекомендаційний лист в першу чергу стосуватиметься "помаранчевих зон" карантину і регіонів, де складна ситуація з поширенням коронавірусу.

"Ми, звичайно ж, будемо офіційно рекомендувати або змішану форму, або повністю дистанційну. Не наказувати, а рекомендувати ... Ми нікого не можемо змусити, яку форму навчання застосувати. Вже ж давно відбулася децентралізація", - сказав Шкарлет.

Т.в.о. міністра зазначив, що органи місцевої влади самі вирішують, коли починати канікули і яку форму навчання вводити в установах освіти.

"Я закликав бути відповідальними всіх, незалежно від того, чи це школа або заклад вищої освіти. Університети давно, більшість з них знаходяться на дистанційному навчанні для того, щоб здійснити соціальне дистанціювання", - додав він.