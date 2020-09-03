Шмигаль пояснив, чому Кабмін відклав призначення довічних стипендій, у тому числі батьку президента

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому уряд учора на засіданні відклав розгляд проєкту рішення про призначення довічних стипендій освітянам, серед яких батько президента Володимира Зеленського.

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському", - сказано у дописі.

Як зазначив Шмигаль, у листі пояснюється, що трудовий колектив вишу неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський.

"Тому викладачі університету просять забезпечити об'єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента", - додав прем'єр.

Він зазначив, що через неочікуваний медійний резонанс хоче прояснити позицію уряду для уникнення спекуляцій.

"У середу, 2 вересня, проект про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів. Закликаємо трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня - Дня працівника освіти. Уряд прагне, щоб усі визначні діячі освіти отримали відповідну відзнаку від держави", - написав Шмигаль.Довічна стипендія батьку президента Зеленського Батько президента України, доктор технічних наук і професор Олександр Зеленський потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким запропонували призначити довічну державну стипендію.

Ідея присвоїти стипендію Олександру Зеленському належить тимчасово виконувачу обов'язки міністра освіти та науки Сергію Шкарлета.

За словами Олександра Зеленського, він не потребує цієї стипендії.