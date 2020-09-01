Шмигаль розповів, за якої умови Україна відкриє кордони для іноземців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення щодо закриття кордонів для іноземців було прийнято, щоб зупинити "імпорт коронавірусу".

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1". Шмигаль зауважив, що протягом останнього часу в Україні спостерігається стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

Очільник Кабміну також наголосив, що це було вимушене рішення, а Україна не єдина держава, яка зважилася на такий крок.

Шмигаль зауважив, що громадян іноземних країн, які в'їжджають в Україну для навчання або бізнесу дане нововведення не стосується.

Він також додав, що кордони для іноземців знову відкриють, якщо протягом двох тижнів у країні буде спостерігатися спад захворювань. За матеріалами vgolos.com.ua