Шмигаль у Брюсселі зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя зустрівся з виконавчим віцепрезидент Європейської комісії Франсом Тіммермансом.

Про це глава уряду написав у Facebook.

"Приземлився в серці об'єднаної Європи. Радий особистому знайомству з постійним представником України при Євросоюзі Миколою Точицьким та виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом", - написав Шмигаль.

Глава уряду також опублікував фото, на яких видно, що він у захисній масці з написом англійською "Крим - це Україна".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль здійснює перший офіційний візит до Брюсселя. За його словами, заплановані важливі зустрічі, перемовини та підписання надважливої для України угоди. За матеріалами Укрінформ.