Шмигаль запропонував Раді призначити міністром освіти колишнього "регіонала"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити міністром освіти і науки колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета, повідомляє Українська правда

У середу, 17 червня, глава уряду зареєстрував у парламенті відповідний проєкт постанови No3675.

Раніше "Українська правда. Життя" повідомляла, що Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. Також зізнавався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича. У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП).

Крім того, у наукових роботах Шкарлета було виявлено великі обсяги плагіату.

Нагадаємо: Наразі в.о. міністра освіти і науки є Любомира Мандзій. В уряді Олексія Гончарука Міносвіти очолювала Ганна Новосад.

Днями громадські освітні організації, батьки та небайдужі звернулися до народних депутатів, президента та прем'єра, щоб ті призначили кваліфікованого очільника Міністерства освіти і науки. За матеріалами Чернігівський Формат.