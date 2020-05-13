Шмыгаль назвал фейком запрет на выезд украинцев за границу на заработки

Правительство Украины не вводило ограничений на выезд из Украины трудовых мигрантов. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде, отвечая на вопрос относительно заявления посольства Великобритании о запрете выезда украинцев без отдельного разрешения.

"По поводу ограничения выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало", - подчеркнул премьер.

По его словам, сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, что это должна быть официальная работа, медицинские гарантии, гарантии возврата, гарантии нормальных условий работы и проживания.

"Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах", - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что правительство пытается лишь обеспечить украинцам достойные условия работы в Европе и обеспечить безопасность внутри страны.

"Это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того два месяца держали страну, закрытой и вся Европа держит страны закрытыми, чтобы каждые две недели привозить 100 000- 200 000 инфицированных и валить экономику", - подчеркнул премьер-министр.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать Ранее в СМИ было опубликовано заявление посольства Великобритании в Украине о том, что официальный Киев сообщил партнерам о введении запрета на выезд своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел. Позже посольство откорректировало текст заявления - о разрешениях для украинцев на выезд из страны в заявлении теперь не упоминается. В ответ на это МИД Украины опроверг наличие общих ограничений на выезд граждан Украины за границу. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.