Шмыгаль: В Украине за время карантина стало в 10 раз больше безработных
Количество зарегистрированных безработных в Украине стало почти в 10 раз больше, чем до карантина
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает "ДС".
"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в 10 раз по сравнению с тем количеством, которое было в дни перед введением карантина", - сказал премьер на заседании правительства в среду.
При этом он сообщил, что программа помощи утратившим работу предпринимателям сейчас дорабатывается.
В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что порядок финансирования временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.
Напомним, согласно сообщению Госстата, в годовом измерении уровень безработицы в стране вырос почти на четверть.