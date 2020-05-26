Сім послів США в Україні виступили на підтримку українсько-американського співробітництва

Сім послів США в Україні виступили зі спільною заявою на підтримку стратегічної співпраці між країнами.

Документ оприлюднено пресслужбою Атлантичної ради після звернення українських політиків, дипломатів, громадських активістів та експертів на захист стратегічного партнерства між Україною і США. Українське звернення було ініційоване Київським форумом з питань безпеки.

Посли зазначили, що за останні 30 років США і Україна змогли створити масштабні і міцні відносини, які служать інтересам обох країн.

"Успіх України як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, вкоріненою в європейські інститути, відповідає інтересам Сполучених Штатів, які полягають у зміцненні стабільності та безпеки в Європі", - підкреслюється в заяві.

Посли зазначили, що двосторонні відносини з Україною користуються широкою двопартійною підтримкою в США як в Конгресі, так і на рівні президентів і від Республіканської, і від Демократичної партії.

"Роками ми працювали на створення і зміцнення американо-українського стратегічного партнерства, проголошеного в 1996 році. Саме тому нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті майбутніх виборів Президента Сполучених Штатів в 2020 році. Ці наміри просувають лукавий і токсичний сенс, який не ґрунтується на реаліях американо-українських відносин, але має на меті послабити співробітництво між Сполученими Штатами і Україною і внести розкол між нашими країнами. Це не служить інтересам жодної з наших країн", - наголошується в документі.

"Строго засуджуємо такі дії, якими хочуть розділити наші країни, і закликаємо офіційних осіб в обох державах разом запобігти кроки, які тільки завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної", - відзначили посли США в Україні.

Заяву підписали перший посол США в Україні Роман Попадюк, третій посол США в Україні Стівен Пайфер, четвертий посол США в Україні Карлос Паскуаль, п'ятий посол США в Україні Джон Гербст, шостий посол США в Україні Вільям Тейлор, сьомий посол США в Україні Джон Теффт і дев'ятий посол США в Україні Марі Йованович.

За матеріалами LB.ua