Ситник залишиться директором всупереч рішенню КСУ - НАБУ

Після гучної заяви Конституційного суду про незаконність призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, в НАБУ заявили, що попри це Ситник залишиться на своїй посаді. Його звільнення можливе лише, якщо Верховна Рада ухвалить відповідні зміни до законодавства.

Про це пише пресслужба НАБУ.

"Факт визнання неконституційним Указу президента про призначення на посаду не припиняє повноважень директора НАБУ чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення. Поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Артем Ситник має за законом виконувати свої повноваження на посаді директора НАБУ. Тож наразі інституція працює в штатному режимі", - йдеться в заяві.

Нещодавнє рішення Конституційного суду ставить під загрозу можливість призначення нового директора бюро, вважають в НАБУ. Вони підкреслюють важливість врегулювання процедури призначення та зняття директора з посади у законодавчому полі, з обов'язковим збереженням гарантій незалежності бюро.

"Нагадаємо, що відповідно до ст.6 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв'язку із закінченням терміну повноважень або смертю", - пишуть у Нацбюро, а указ президента України про призначення не може бути скасовано, за винятком кілької підстав. Однак з-поміж них немає такої, яка б стосувалася "визнання Указу президента України неконституційним".

"Немає правових підстав і для того, щоб визначати тимчасово виконуючого повноважень директора, адже сам директор Національного бюро не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці і не відсутній на робочому місці з інших законних підстав", - зазначили в бюро.

Нагадаємо: У п'ятницю, 28 серпня, Велика палата Конституційного суду України ухвалила рішення про визнання призначення Артема Ситника директором НАБУ неконституційним.

У НАБУ рішення Конституційного суду щодо незаконності призначення Ситника вважають політично вмотивованим.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що готовий піти у відставку тільки тоді, коли "виконає свою місію".

У травні група народних депутатів звернулася до Конституційного суду України з поданням щодо відповідності Конституції указу п'ятого президента країни Петра Порошенка про призначення директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

В Офісі президента вже заявили, що чекають на "ефективну роботу нового виконувача обов'язків голови НАБУ" до обрання на конкурсі нового керівника бюро. За матеріалами ТСН.ua