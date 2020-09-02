Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник запевнив, що не має наміру подавати заяву на звільнення чи йти у відставку.

Так в інтерв'ю 24 телеканалу він прокоментував слова нардепа Євгенії Кравчук про те, що тільки в такий спосіб "можна вирішити ситуацію" законно.

"Звичайно, що не буду. І я говорив про причини такого рішення Конституційного суду, чому він 20 років розглядав по одному, а потім почав розглядати по-іншому. Причина в цьому - це справа Окружного адміністративного суду міста Києва Ситник про скандальну справу ОАСК: суддів могли попередити про обшуки . Але, відповідно до логіки цього рішення, президент зараз не має конституційного права прийняти рішення про мою відставку. Тому ми працюємо далі, але цю ситуацію треба зараз вирішити в парламенті відповідним законом", - заявив Артем Ситник.

Директор НАБУ наголосив на тому, що сам факт скасування наказу не припиняє повноважень і не звільняє директора з займаної посади, але дає можливість для певних маніпуляцій та спекуляцій.

"Зараз, наприклад, після такого рішення не можна законно звільнити жодного керівника Служби безпеки України в областях, тому що це буде неконституційний указ президента. Немає права у президента призначати чи звільняти начальників СБУ в областях. Буде дуже багато питань. Можна буде переглянути всі призначення керівників СБУ в областях за 20 років. Загалом, спекуляцій теж буде дуже багато. Але з юридичної точки зору, є директор Ситник, який виконує ці повноваження і передбачені законом підстави для припинення цих повноважень і для звільнення. До цього часу діє така норма, що припиняє повноваження директора (НАБУ, - ред.) і звільняє з посади Президент України", - пояснив він.

Нагадаємо, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих "плівок ОАСК", на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні", у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Як відомо, у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у КС указ президента Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. Шостий президент Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Рада.

За матеріалами LB.ua