Склад уряду буде змінюватися, поки не стане ідеальним - Зеленський
Склад уряду України буде змінюватися доти, поки не стане ідеальним.
Про це глава держави Володимир Зеленський говорить у фільмі "Рік президента Зеленського".
"Хтось скаже, уряд - це уряд, ним керує Прем'єр-міністр. Але я впевнений, що Президент має за цим стежити. Якщо якийсь міністр завалив роботу і не може виконувати свої обов'язки, я як Президент буду впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальний уряд", - сказав Зеленський.
За його словами, необхідно зробити так, що кожний міністр знаходився на своєму місці і був максимально ефективним.
Глава держави також прокоментував результати роботи парламенту. На його переконання, вони дійсно є. "180 законів за 8 місяців було прийнято у Верховній Раді України. Де є така статистика?".
Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Президента анонсували о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента в соціальних мережах прем'єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського".
Фільм також можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів, додали в ОП. За матеріалами Укрінформ.