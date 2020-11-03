"Слідство.Інфо" повідомило про зв'язки судді Вовка з Офісом президента

Команда агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" завершила роботу над другою частиною фільму "Нарадча кімната", у якій йдеться про контакти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з оточенням президента Володимира Зеленського у 2019 році, зокрема, - з ексголовою ОП Андрієм Богданом.

Відео опубліковане на сайті "Слідство.Інфо".

"Також у другій серії ми покажемо розмови суддів ОАСК, які стосуються рішень на користь Російської православної церкви в Україні та зняття заборони на показ в Україні серіалу "Свати", до виробництва якого свого часу був причетний Володимир Зеленський. Усі ці розмови досі не публікувалися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході роботи над фільмом журналісти проаналізували майже 2 тис. годин записів із кабінету голови ОАСК Вовка. Прослуховування там встановили детективи Національного антикорупційного бюро напередодні президентських виборів, тож усі зустрічі та обговорення відбувалися під час боротьби за крісло глави держави між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським - і в перші місяці правління нового президента.

У першій частині фільму журналісти розповіли про контакти керівництва ОАСК із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, високопоставленим прокурором Романом Говдою, а також про спроби уникнути звільнення й наміри ухвалити те чи інше судове рішення на основі особистих мотивів.

"ОАСК займає особливе місце в українській владі, оскільки вирішує суперечки, що стосуються центральних її органів. До ОАСК звертаються і топ- посадовці, й впливові бізнесмени. На суддів та голову ОАСК не раз надходили скарги до Вищої раду правосуддя - органу суддівського самоврядування, який виконує також функції дисциплінарного контролю. Суддя Євгеній Аблов навіть був відсторонений від посади - однак невдовзі повернувся до справ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, першу частину фільму "Нарадча кімната" показали 29 жовтня. 1 вересня НАБУ оприлюднило нові матеріали так званих "плівок Вовка", які стосуються можливих зв'язків голови ОАСК з Вищою радою правосуддя. За даними слідства, втілюючи план захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв'язків у цих органах. Так, голова ОАСК міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

2 листопада головний редактор видання "Цензор.НЕТ" закликав НАБУ оприлюднити записи, на яких, імовірно, голова ОАСК Павло Вовк, Андрій Богдан та ексзаступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов обговорюють призначення Олександра Тупицького головою Конституційного Суду України.

3 листопада НАБУ оголосило суддю Вовка в розшук. За матеріалами LB.ua