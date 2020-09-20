"Слуга народа" провела съезд в университете вопреки запрету Минобразования

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко напомнил о недопустимости проведения публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета.

"СПУ обеспокоен привлечением университета к участию в акции политической партии, которая на данный момент, 20 сентября 2020 года, проводится на территории главного корпуса. Обращаем внимание, что согласно части 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях. Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525", - отметили в СПУ.

В СПУ отметили, что публичное мероприятие, проводимое политической партией "Слуга народа" на территории университета проводилось с нарушением норм действующего законодательства Украины, и указали на недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета.

"СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", - сказано в заявлении.

Минобразования напоминает: политическая агитация в учебных заведениях запрещена

Студенческий парламент отметил, что в понимании вышеприведенных норм не имеет значения, проводятся подобные мероприятия непосредственно в самом здании университета или на его территории, объявлены ли публичные мероприятия официально как политические, или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, ассоциирующихся с конкретной политической партией. За матеріалами kyiv.web2ua.com