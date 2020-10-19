"Слуги народу" проведуть цього тижня виїзне засідання на Донбасі

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" планує поточного тижня провести виїзне засідання на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі Апостроф TV.

"Ми збираємося цього тижня, тобто народні депутати від "Слуги народу", поїхати на Донбас", - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про намір фракції провести виїзне засідання на передовій.

Згодом, 2 жовтня, член фракції, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук у коментарі Укрінформу повідомила, що депутати від "Слуги народу" відклали виїзне засідання на Донбасі через несприятливі погодні умови та захворюваність депутатів на COVID-19.