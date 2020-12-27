Смешко: Немає державної таємниці - немає й держави (відео)

Ігор Смешко про державну таємницю, роботу спецслужб та бекарність зрадників як загрозу держбезпеці

Голова Політичної партії "Силі і Честь", ексголова СБУ Ігор Смешко в ефірі ток-шоу "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" про захист державної таємниці, професіоналів у владі, контроль з боку спецслужб за державними секретами, політичних призначення у владу та важливість кібербезпеки, як складової нацбезпеки держави, 24 грудня 2020 року