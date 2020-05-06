Смешко поступово нарощує рівень електоральної підтримки українців

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, з тих хто візьме участь у виборах і вже визначився за кого голосуватимуть, за лідера партії «Сила і Честь» Ігоря Смешка планують голосувати 6%.

За результатами опитування лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко не лише зберігає, але й поступово нарощує рівень довіри українців, він — на четвертому місці за рейтингом серед політиків України та випереджає лідера Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко, яку підтримують — 5,4 %.

Найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський, якого підтримують 45,1%, за лідера партії «Європейська солідарність», п’ятого президента Петра Порошенка планують 12,8%, а за лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка — 10,8%, українців, за лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка — 3,5%, а за лідера Радикальної партії Олега Ляшка — 2,3%.

Крім того, на виборах до Верховної Ради України партію «Слуга народу» готові підтримати 41,5% опитаних, Європейську солідарність — 13,9%, Опозиційну платформу — За життя — 14,2%, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 7%, партію «Сила і Честь» — 4,5, а партію «Голос» — 3,1%.