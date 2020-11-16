Смешко: Українці – це нація перших професійних воїнів в Європі і вільних фермерів, яких зброя захищала

Україна знаходиться в стані війни вже багато років і якщо у Міністерства оборони не буде власної воєнної контррозвідки, то театр бойових дій і військові формування, які знаходяться там, ніхто не проконтролює, а таким чином і можливість вивезення нелегальної зброї теж ніхто не проконтролює. Про це заявив Голова Політичної партії «Сила і Честь», генерал-полковник, ексголова Служби безпеки України Ігор Смешко в прямому ефірі програми «Народ проти» з Наташею Влащенко на телеканалі «Україна 24» 12 листопада 2020 року.

«Служба безпеки, в якій знаходиться військова контррозвідка, – це інше відомство, яке не веде бойових дій», а сьогодні «Україна переповнена нелегальною зброєю, що є прямими наслідками війни», — зазначив політик.

«Чому поліція ефективно не зачищає цю нелегальну зброю вже на території України — питання до законодавства, оскільки, по-перше, зараз поліція не має ефективних можливостей це робити, по-друге – це повинно бути під контролем найвищого керівництва держави».

Ігор Смешко також зазначив, що поки «ми в Україні не готові до легалізації короткоствольної зброї»: «Не готові по рівню культури, по роботі правоохоронної системи і, в тому числі по контролю правоохоронної системи, яка знаходиться поза всяким контролем від законодавчої гілки влади – відсутні параметри цього контролю, культура контролю».

Водночас Голова Політичної партії «Сила і Честь» Ігор Смешко нагадав: «Українці – це нація перших професійних воїнів в Європі 17-го століття і вільних фермерів, яких зброя захищала».

На переконання політика, «легалізацію потрібно проводити поступово через військовослужбовців резерву, через створення територіального резерву, обліку, тренувань, на зразок Швейцарії, а після цього — змінювати культуру, законодавство і поступово іти до цього».

https://youtu.be/XG2KxeB1tcY