Смешко впевнений у необхідності створення потужного антикризового центру

Лідер політичної партії «Сила і Честь» Ігор Смешко пропонує створити потужній антикризовий центр, який зможе акумулювати потоки інформації та надавати першим особам держави достовірні та узагальнені матеріали, на основі яких прийматимуться стратегічні рішення.

Про це повідомляє прес-служба партії "Сила і Честь" на офіційному сайті політичної сили.

«Нещодавні масштабні пожежі продемонстрували, що у нас хвора система противаг і дійсного контролю над виконавчою гілкою влади", -зазначив лідер партії.

"В парламенті немає опозиції, там знаходяться політичні сили, яких влаштовує діюча авторитарно-феодальна модель. Щоб протидіяти внутрішнім та зовнішнім викликам (наприклад, таким, як зміна клімату) треба це робити не тільки на рівні МВС чи ДСНС, а на рівні РНБО.

Україні також потрібен потужний антикризовий центр, куди б стікалася вся інформація з різних джерел.

Це може бути на базі існуючого РНБО. Або, можна взяти американський варіант Офісу Директора Центральної розвідки, при якому, до речі, діє і Центр контррозвідки і безпеки, що має 17 незалежних джерел інформування. І саме з такої установи президент повинен отримувати узагальнену інтегральну перевірену інформацію. Тоді він знатиме реальну ситуацію щодо внутрішніх та зовнішніх загроз і зможе на них адекватно реагувати», — заявив Ігор Смешко.

Ігор Смешко - лідер політичної партії «Сила і Честь», триразовий голова Комітету з питань розвідки при Президентові України, колишній керівник воєнної розвідки, перший заступник Секретаря РНБО, екс-голова Служби безпеки України доктор технічних наук, професор, генерал-полковник.