Смешко вважає, що боротьба з коронавірусом – це більше шоу, яке в телевізорі подають як успіх

Зараз боротьба з коронавірусом – це більше шоу, яке в телевізорі подають як успіх. Карантин вихідного дня — це захід, який, безумовно, може допомогти частково обмежити контакти, але він не вартий цього, тому що остаточно вб’є малий і середній бізнес, який фактично живе за рахунок вихідних днів.

Таку точку зору висловив голова Політичної партії «Сила і Честь», генерал-полковник Ігор Смешко у програмі «Пряма розмова» на телеканалі «Правда Тут», 20 листопада 2020 року.

«Порівняйте, що в такій ситуації робить Захід. У Сполучених Штатах два трильйони доларів виділили на підтримку тимчасово безробітних, малого і середнього бізнесу, а у нас зараз фактично іде його повне знищення за рахунок, в тому числі, коронавірусу», – додав політик.

На його думку, основним аспектом захисту і підтримки від держави, в першу чергу, має бути піклування про соціальний рівень медичних працівників, які повинні мати відповідне забезпечення від держави і гідну заробітну платню.

«Люди знаходяться в психологічно-стресовому стані, адже перед ними постає ряд насущних невідкладних питань: «чим забезпечити родину?», «де взяти кошти на лікування, у разі чого»? І тут виникає інше питання: чи – відповідно до Конституції – держава забезпечила безкоштовне лікування? Дуже погано, що відповідальність переклали фактично лише на Міністерство охорони здоров’я, адже це питання національної безпеки! Міністр охорони здоров’я бюджет сам собі не виб’є, йому Кабінет міністрів повинен надати», — зауважив Ігор Смешко.