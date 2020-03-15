Смешко: Заходи від зараження коронавірусом в Україні – це питання нацбезпеки та оборони

Питання щодо заходів від зараження коронавірусом в Україні – це питання національної безпеки та оборони: здоров’я людей, паніка, інформаційна паніка, економіка. Усе пов’язане.

Про це, як інформує прес-служба партії «Сила і честь», заявив її лідер, доктор технічних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол, колишній керівник воєнної розвідки, перший заступник Секретаря РНБО, екс-голова Служби безпеки України, генерал — полковник Ігор Смешко у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» 13-го березня 2020 року на телеканалі «Україна».

«Я не уявляю як Кабінет міністрів зможе організувати планування, координацію і контроль діяльності усіх елементів державної машини для того, щоб усе взяти під повний контроль» — зазначив Ігор Смешко.

Політик, як зразок, навів досвід організації роботи служб Ізраїлю.

«В Ізраїлі, в Бен Гуріоні (ред.- Міжнародний аеропорт імені Бен-Ґуріона в Ізраїлі), якщо ви прилітаєте з країни, у якій є зараження, вас ставлять одразу ж на контроль: ваш мобільний телефон, вашу кредитну картку, ви розписуєтесь за, що ви самоізолюєтесь на два тижні. Якщо треба, то вам продукти підвезуть, організовано службу у масках, тестування…

Але борони боже, вам зупинитися на автомобілі по дорозі додому, і якщо ваша карточка спрацює – вам прийде СМС-попередження («а що ви там робите?»). І буде відповідальність, величезні штрафи і до тюремного ув’язнення» , — навів приклад політик.

Лідер партії поставив запитання: «А ми контролюємо тисячі людей, які вже приїхали в Україну?»

«Те що робить Кабмін – ці заходи потрібні, але недостатні. Як у математиці — необхідне, але не достатнє для доказу теореми»-зазначив Смешко.