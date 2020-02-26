СМИ выяснили, что Тигипко — не единственный кандидат на пост премьера

По данным СМИ, не только Тигипко рассматривается как кандидат на пост премьер-министра.

Сергей Тигипко, которого некоторые СМИ называли сменщиком премьер-министра Алексея Гончарука, — не единственный кандидат, он просто «засветился», пишет Украинская правда.

Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, люстрированный Тигипко, - поиск продолжается. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Также всплыла кандидатура Валерия Хорошковского, но это «скорее он так хочет, чем реально является кандидатом».

Владимир Зеленский еще не принял окончательного решения относительно того, оставлять ли Алексея Гончарука на должности премьер-министра или отправить в отставку.

Украинская правда отмечает, что решение об обновлении Кабинета министров решится в ближайшие две недели.

В окружении Зеленского называют такие причины возможной отставки Гончарука: слабая эффективность Кабмина и данные соцопросов, которые показывают падение доверия к правительству и лично к Гончаруку.

Согласно Конституции Украины, премьер-министр назначается на должность Верховной Радой. Представление о назначении премьера президент вносит по предложению коалиции депутатских фракций в парламенте.