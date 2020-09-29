Сьогодні в Україн вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

Сьогодні в Україні День пам'яті трагедії Бабиного Яру, що стала одним з найстрашніших епізодів Голокосту під час Другої світової війни. Після окупації Києва нацисти усього за два дні розстріляли понад 30 тисяч людей.

Як зазначив у своєму зверненні спікер ВР Дмитро Разумков, масштаби трагедії Бабиного Яру є болем не лише для України, а й для всього світу.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Невинні життя обірвалися внаслідок злочинних та безжальних дій нацистського режиму. Масштаби цього лиха й досі є болем не лише для України, а й для всього світу", - нагадав спікер.

За словами Разумкова, скільки б років від тих жахливих подій не минуло, люди не мають права забувати про причини та непоправні наслідки цієї трагедії.

"Геноцид - це найстрашніший злочин проти людяності, тому ми маємо робити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилося. Тільки з пам'яттю про ці страшні сторінки історії ми зможемо побудувати безпечне майбутнє для наших дітей", - додав голова парламенту.

Він зазначив, що сучасна, демократична та сильна Україна пам'ятає важкі уроки минулого та не визнає будь-яких проявів нетерпимості і висловив упевненість, що тільки об'єднавшись навколо важливих питань, оберігаючи людське життя як найвищу цінність та відкинувши відмінності, які штучно розділяють українців, вони зможуть створити успішну та процвітаючу державу.Трагедія Бабиного яру Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистами євреїв та ромів, радянських військовополонених, в'язнів Сирецького концтабору, членів Організації українських націоналістів та інших.

Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, там розстріляли майже 34 тис. євреїв.

Усього протягом двох років у Бабиному Яру було розстріляно від 100 до 150 тис. осіб, дві третини з яких становили євреї. За матеріалами УНІАН.