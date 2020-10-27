"Спецоперація проти країни", - Єрмак коментує історію з "вагнерівцями"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонує дочекатися результатів розслідування ДБР, щоб "отримати всі відповіді" щодо історії з ПВК Вагнер.

Він говорить, що ніякої наради в Офісі президента напередодні фінального етапу "операції спецслужб" із затримання найманців ПВК Вагнера, що воювали проти України, не було - це фейк ворогів. Про це він розповів в інтерв'ю Бабель.

"Вся історія з вагнерівцямі вигадана від початку до кінця. Наради, про яку написав Бутусов, ніколи не було", - сказав Єрмак.

Глава ОП наполягає, що це була "добре спланована операція, спрямована проти нашої країни", і каже, що "йому зрозуміло, чому цим займаються спецслужби інших країн, але чому свідомо чи несвідомо до цього були залучені українські журналісти і хтось з українських політиків - не дуже".

Єрмак так зазначив, що така спецоперація "точно зовнішня", а "чи був хтось всередині, нехай покаже слідство".

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків Вагнера, яких затримали 29 липня.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив із посиланням на власні джерела, що ГУР Міноборони, СБУ та департамент із військових злочинів Офісу генпрокурора проводили спецоперацію з розшуку та затримання бойовиків.За версією журналіста, зрив спецоперації міг статися через витік інформації з Офісу президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що інформація про зрив операції через зрадника в ОП - "дезінформаційна атака". За матеріалами Gazeta.ua