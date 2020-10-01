"Спікер парламенту" окупованого Криму взяв участь у форумі в Білорусі

У Білорусі в рамках Форуму регіонів виступив так званий "спікер парламенту" окупованого Криму Володимир Константінов.

Про це інформує пресцентр МЗС України.

"01 жовтня до МЗС України був запрошений радник-посланник Посольства Республіки Білорусь в Україні (у зв'язку з відсутністю посла РБ у Києві) для надання пояснень у зв'язку з участю у VII Форумі регіонів Білорусі та РФ представника російської окупаційної адміністрації В.Константінова (у форматі відеоконференції)", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Україна вважає неприпустимими кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України окупованого Криму.

Представник посольства запевнив, що офіційна позиція Білорусі на підтримку територіальної цілісності України не змінилася.

У ході зустрічі було також порушено питання щодо інциденту із доглядом автомобіля посла України Ігоря Кизима на кордоні. МЗС України досі не отримало роз'яснень. Українські дипломати також висловили занепокоєння через продовження репресій проти учасників протестів в Білорусі.

"Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у нібито втручанні у внутрішні справи Білорусі, а у помітній останнім часом відчайдушній риториці білоруських чиновників вбачає, на жаль, притаманний МЗС Росії епістолярний жанр", - зазначили в українському дипломатичному відомстві.

Наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, але ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Раніше українське МЗС відреагувало на ідею Росії зробити Крим майданчиком для переговорів по Карабаху. У дипвідомстві розцінили пропозицію як "сезонне загострення у маріонеток Кремля". За матеріалами LB.ua