Спикер Разумков заявил, что никаких надбавок перед праздниками депутаты не получали.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, сколько получают депутаты. Об этом он поделился в интервью каналу "Украина 24".

По словам спикера Рады, зарплата также зависит от прожиточного минимума.

"Фактическая заработная плата, которую получают народные депутаты Украины в этом году … есть градация: председатель Верховной Рады, первый заместитель, заместитель, председатель комитета, заместитель председателя комитета и народный депутат. Народный депутат "грязными" получает 42 тыс. 40 грн, если я не ошибаюсь. Отнимите налоги и получите ту сумму, которую он будет получать в этом году. В прошлом году это было минус 3 тысячи гривен", - сказал Разумков.

Разумков отметил, что первый вице-спикер Верховной Рады, получает больше, чем он.

"Есть еще другой вопрос - это надбавка. Это по всей государственной службе - если доктор наук, если кандидат наук, - там есть надбавка. Фактически, у нас есть доктор наук - Руслан Стефанчук, мой первый заместитель, - он получает больше даже, чем я. Но он заслуживает этого", - подчеркнул Разумков.

Спикер Верховной Рады рассказал, что никаких надбавок перед праздниками депутаты не получали.