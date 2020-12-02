Сподіваюсь, що Угорщина і Україна будуть здатні самостійно вирішити двосторонній конфлікт, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна й Угорщина будуть здатні самостійно знайти рішення суперечки між країнами.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не буду вдаватися в деталі закритої дискусії на засіданні міністрів, але я можу сказати, що добре відомо, що є двостороння суперечка між Угорщиною та Україною і я сподіваюся, що дві країни будуть здатні її вирішити", - сказав Столтенберг під час відеопресконференції, яка відбулася за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ альянсу

Столтенберг вважає, що нинішнє засідання міністрів закордонних справ НАТО, в якому також взяв участь і глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба для обговорення ситуації в сфері безпеки в Чорноморському регіоні, "продемонструвало, що ми здатні продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною".

"Ми здатні надавати більше допомоги і здатні зустрічатися на рівні міністрів, щоб обговорювати питання, які є предметом спільної стурбованості", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади й антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто. За матріалами Цензор.НЕТ