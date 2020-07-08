Справу Порошенка по "Кузні на Рибальському" закрили, на слідчих чинився тиск, - адвокат

Адвокат Ілля Новіков повідомив про закриття однієї зі справ п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка, що стосується ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня").

"Кримінальну справу щодо "Ленінської кузні" (одна з 24 "справ Порошенка") сьогодні закрито, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького", - написав Новіков на своїй сторінці у Facebook.

При цьому, пославшись на Корецького, він повідомив, що в цій справі на слідчих чинився тиск, про що детальніше буде повідомлено пізніше.

"На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі", - написав Новіков.

Восени 2018 роки бізнесмен Сергій Тігіпко придбав у Порошенка ПрАТ Завод Кузня на Рибальському.

Колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав у ДБР заяву щодо перевірки даної угоди. За матеріалами rubryka.com