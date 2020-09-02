Стефанчук заявив про ймовірні кадрові перестанови в Кабміні України

Верховна Рада України може ухвалити рішення про кадрові перестанови в уряді. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, на рішення про кадрові зміни вплинуть якість роботи цих міністерств над держбюджетом і ефективність їхньої роботи щодо питання про подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією.

"У нас економічний блок представлений міністром економіки й міністром фінансів. Я думаю, передусім ідеться саме про цих осіб. Знову ж таки, ще раз кажу: будемо дивитися. До 15 вересня має бути внесено бюджетну резолюцію, на підставі цього будуть прийматися висновки", - заявив Стефанчук.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України очолює Ігор Петрашко, його призначили 17 березня. До цього він працював в агрохолдингу "Укрлендфармінг".

Главою Мінфіну із 30 березня є Сергій Марченко. Він - колишній заступник міністра фінансів (2016-2018), також був заступником глави Адміністрації Президента України за часів президентства Петра Порошенка. За матеріалами Гордон.