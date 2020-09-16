Степанов іде першим номером на виборах в Одеську облраду від "слуг"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов балотується в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу". У партійному списку він іде під No1.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook.

"Не розваливши до кінця МОЗ, чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов йде першим номером в Одеську обласну раду від... Слуги народу! Якраз під відставку уряду всі шукають собі нові місця", - написала вона.

Нагадаємо, Максим Степанов очолював Одеську обладміністрацію з 2017-го по 2019 рік.

30 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Максима Степанова міністром охорони здоров'я України. За матеріалами Главком.