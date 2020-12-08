Степанов попросив тимчасову повірену у справах США про пріоритетне отримання вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін щодо пріоритетного отримання Україною вакцини від COVID-19.

"Учора я провів розмову з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін, звернувся до неї з проханням, щоб розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин за програмою використання в надзвичайних ситуаціях і боротьби з біотехнологічними катастрофами", - сказав міністр під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

"Раніше я проводив переговори з міністром охорони здоров'я США, і наразі офіс міністра допомагає в перемовинах щодо укладення фінальних документів на постачання відповідних вакцин. Крістіна Квін запевнила, що проведе відповідні консультації з урядом США, щоб ми якомога швидше отримали вакцину", - додав він.

Степанов зазначив, що всі три компанії, які провели всі стадії клінвипробувань вакцини, є американськими. Він також додав, що Україна провадить переговори й з іншими компаніями, які перебувають на завершальній стадії клінвипробувань.

"Минулого тижня я підписав технічні документи на отримання вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX. Ми маємо її отримати в першому півріччі 2021 року, розраховуємо на кінець першого - початок другого кварталу. Маємо отримати 8 млн доз", - додав міністр, зазначивши, що першими вакцину отримають пріоритетні групи.

Телеканал Fox News із посиланням на джерела раніше повідомив, що президент США Дональд Трамп у вівторок має намір підписати виконавчий указ, згідно з яким вакцину від коронавірусу COVID-19 спочатку отримають американці, і лише потім її почнуть постачати до інших країн.

"Головне - це переконатися в тому, що ми розповсюдимо вакцини серед американців до того, як почнемо їх постачання по всьому світу", - заявив телеканалу чиновник з адміністрації президента.

Він також припустив, що США почнуть забезпечувати міжнародний доступ до вакцини "наприкінці весни - на початку літа" - після того, як щеплення зроблять ті, "хто має бажання пройти вакцинацію".

Джерело зазначило, що указ пропонує МОЗ США визначити пріоритетність розповсюдження вакцини серед американців із максимально можливою швидкістю.

Крім того, в указі буде прописано рамки роботи в контексті надання міжнародного доступу до вакцини. В указі буде викладено "три основні підходи" уряду, які включають роботу з партнерами, що мають фінансові кошти для закупівлі високоефективних вакцин.

Високопоставлений представник адміністрації зазначив, що для неблагополучних у фінансовому плані країн США "залучатимуть ресурси, щоб допомогти їм закупити вакцину".

За матеріалами Інтерфакс-Україна.